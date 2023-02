‘WIDM’-kijkers opgelet: volgens deze ‘follow the money’-theorie is dít de mol

Een van de manieren om de mol te ontmaskeren, is door het geld te volgen. Het is bij Wie is de mol? altijd slim om de follow the money-theorie in je achterhoofd te houden.

De follow the money-theorie

Voor Molloten is dit een bekende theorie, maar voor wie het als abracadabra klinkt, leggen we het even uit: door per kandidaat uit te rekenen hoeveel geld hij of zij in de pot brengt, of juist eruit haalt, kom je volgens deze theorie uit bij de mol. Het is namelijk de geheime missie van de mol het bedrag in de pot zo laag mogelijk te houden.

De Thermolmeter

Nu snappen we het heus dat je niet al vijf afleveringen lang ijverig zit mee te pennen en geen flauw benul hebt wat er tot nu toe door wie verdiend is. Gelukkig is daar het Instagram-account De Thermolmeter. Dat houdt deze score wél iedere week keurig bij en presenteert dat aan volgers in een zeer overzichtelijk plaatje. En na de vijfde aflevering blijkt dat er één iemand is die flink achter staat in vergelijking met de rest van de groep...

Jurre is de mol!

En dat is Jurre! Volgens deze theorie zou hij dus de mol zijn. Zijn stand is nu - € 938,06. Dat komt met name door de opdracht in de vorige aflevering, waar hij voor de envelop met ‘joker’ erop koos en niet voor de envelop met het euroteken.

Daniël verdiende het meest

De enige andere kandidaat die in de min staat is Anke. Zij staat nu op een bedrag van - € 68,08. De rest van de groep gaat redelijk gelijk op. Nabil verdiende tot nu toe € 856,94 voor de pot, Soy verdiende € 1031,94, Ranomi verdiende € 1381,94 en Daniël harkte het meest binnen: € 1681,94. Maar er kan natuurlijk nog van alles gebeuren in de komende afleveringen. Wie weet heeft de mol met zijn of haar voorkennis allang plannetjes gesmeed om geld uit de pot te halen. Je weet wat ze zeggen: trust nobody!

