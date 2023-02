Zit je iedere zondag om 21.00 uur klaar voor een nieuwe aflevering van De Verhulstjes? Dan ken jij de echtgenote van Gert, Ellen Callebout, maar al te goed. Ze zijn al zo’n dertien jaar samen, al was er wel een pauze in hun relatie. Ook de relaties met K3-sterren Karen Damen en Josje Huisman werden breed uitgemeten. Maar over Gert’s eerste serieuze relatie, die met de moeder van Viktor en Marie Verhulst, is niet zoveel bekend.

De moeder van Viktor en Marie Verhulst heet Valérie Cailliau. Over haar is niet zoveel bekend, zij blijft liever anoniem. Zij was tussen 1995 en 2003 getrouwd met Gert Verhulst. Over die scheiding zei Gert ooit in een interview met Weekend: “Het is een mislukking die ik voor de rest van mijn leven meedraag. Maar die breuk heeft er wel voor gezorgd dat ik mijn kinderen meer ben gaan zien.”

Marie Verhulst onthulde eerder waarom dat zo is. “Mijn moeder zit niet te wachten op media-aandacht”, vertelt ze. “Zij heeft alles met Studio 100 meegemaakt vanaf het begin, maar heeft geen interesse om iets in de media te doen. Ze zou al stress krijgen als ze zou horen dat ik nu over haar praat.” Marie en haar moeder hebben een hele goede band samen en zijn beide gek op dieren.

‘De beste en liefste van de hele wereld

Ook Viktor Verhulst heeft een hele goede band met zijn moeder. “De band met mijn moeder is ook supersterk. Vroeger als kind was ik echt een mama’s-kindje. Ik kon geen twee seconde zonder mijn moeder”, vertelt Viktor in een vlog. Lachend vertelt hij hoe ze niet eens even rustig naar de wc kon gaan.

Wie is de moeder van Viktor en Marie Verhulst? Beeld GoPlay

Ook laat hij een oude foto zien toen ze samen in de Efteling waren. Viktor schat dat hij hier een jaar of drie was op deze foto. “Ze is nog steeds even prachtig, alleen misschien met een rimpeltje meer.” Met een grote glimlach voegt hij er nog aan toe: “Ik meen het echt als ik zeg dat mijn mama de beste en liefste van de hele wereld is.”

