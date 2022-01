Wie is Jeroen Rietbergen eigenlijk?

Zaterdagochtend werd bekend dat de opnames van The voice tijdelijk stilgelegd worden, wegens vermeend seksueel grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik binnen het programma.

Bandleider bij ‘TVOH’

Jeroen werkte sinds 2010 als bandleider in het programma en heeft in een statement bekend dat hij ‘contact van seksuele aard heeft gehad met enige bij het programma betrokken vrouwen en seksueel getinte whatsappberichten heeft uitgewisseld’. Zijn werkzaamheden bij het programma heeft hij per direct neergelegd.

Componist en toetsenist

Jeroen is een Nederlandse componist en toetsenist. Als toetsenist trad hij op met verschillende grote namen, zoals Candy Dulfer en Marco Borsato. Samen met Ronald Molendijk begon hij de danceact Soulvation en in 2003 produceerden de twee de hit Reset your brain.

Muziek voor films

De muzikant verzorgde ook de muziek voor verschillende films, waaronder April, May en June, Gooische vrouwen en Alles op tafel. In 2014 en 2015 ontving hij twee keer de Buma Award Filmmuziek voor zijn muziek bij de Gooische Vrouwen-films.

Relatie Linda de Mol

Verder kun je Jeroen kennen als - inmiddels - ex-partner van Linda de Mol. De twee kregen in 2007 een relatie. Linda was toen nog getrouwd met Sander Vahle en Jeroen had op dat moment nog een relatie met Lieke van Lexmond. Aan RTL Boulevard laat de actrice en presentatrice weten dat Jeroen ver achter haar ligt, maar dat ze wel is geschrokken van het nieuws.

Naar aanleiding van de beschuldigingen tegen Jeroen heeft Linda in een statement laten weten dat ze de relatie heeft verbroken. “Sinds een paar dagen zit ik in een verschrikkelijke nachtmerrie. Er zijn zo ontzettend veel dingen naar boven gekomen waar ik geen weet van had en waarvan ik, omdat ze anoniem zijn, niet weet wat waar is en wat niet”, schrijft ze. ”Ik heb inmiddels mijn relatie verbroken, Jeroen woont niet meer bij mij. Mijn werkzaamheden leg ik de komende tijd neer in de hoop dit een plek te kunnen geven en ik vraag iedereen mijn gezin met rust te laten.”

Bron: NU.nl, RTL Boulevard,