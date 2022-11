Wie zijn de nieuwe kandidaten van ‘Wie is de mol 2023’? Programma geeft een tipje van de sluier

Alle ‘Molloten’ kijken weer uit naar het nieuwe seizoen van kijkcijferhit Wie is de mol? De kans is groot dat het programma vanaf januari weer te zien is op de NPO, maar een exacte datum werd nog niet bekendgemaakt.

De winnares van het 22e seizoen van Wie is de mol? Fresia Cousiño Arias maakte in maart een mooi gebaar door het prijzengeld dat ze won aan hulpinstanties voor Oekraïne te doneren.

Wie zijn het?

De komende weken zullen er ongetwijfeld steeds meer deelnemers aan de nieuwe editie bekend worden. Op Instagram gaf het programma zelf al een hint: wie zijn de negen deelnemers aan de editie van 2023? Alleen presentator Rik van de Westelaken wordt weggegeven. Hij staat keurig in het midden.

Raden maar!

Volgers van Wie is de mol? zijn al druk aan het raden onder de post. Sommigen vragen vertwijfeld andere mensen om mee te helpen. Degene rechts met een opvallende kuif zou wel eens Soy Kroon kunnen zijn? Ook de namen van Fred van Leer, Raven van Dorst en Dieuwertje Blok komen langs.

Nog even geduld voor de échte namen. En ondertussen: herken jij iemand? Raden maar!

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Wieisdemolhintsnl (@wieisdemolhintsnl) op 11 Nov 2022 om 3:12 PST

Bron: Instagram