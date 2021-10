Wietze de Jager wordt emotioneel in ‘Expeditie Robinson’ wanneer het over zijn gezin gaat

Wietze is een van de kandidaten die na zijn eerdere deelname een tweede kans krijgt.

Gelukkig wakker worden

Op het eiland heeft de radio-dj van Radio 538 het met mede-eilandbewoner Jay-Jay Boske over de fijne groep mensen die ze om zich heen hebben op het eiland. Wietze zegt zelfs dat hij iedere ochtend gelukkig wakker wordt.

Praten over kinderen

“Je bespreekt zoveel met elkaar dat ik ondertussen meer van jou weet dan veel van mijn vrienden”, stelt Jay-Jay. De radio-dj beaamt dat. “Je gaat veel dieper. Je hebt het niet alleen over je werk, maar het gaat ook over thuis, familie, wat je zo leuk vindt aan je partner. En over mijn kinderen.”

Tranen van geluk

Als het over zijn kinderen gaat, schiet Wietze vol. “Tranen van geluk”, zegt hij, “omdat ik weet dat als ik straks thuiskom, ze staan te wachten. Dat het mooi wordt. Ik realiseer me gewoon wat voor mooi leven ik heb in Nederland. Dat merk je pas als je hier zit. Je zit er middenin. Maar als je eruit bent, denk je van shit, wat hou ik veel van die kleintjes, en ook van mijn vrouw.”

Bron: RTL