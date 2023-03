Wietze de Jager wordt voor de vierde keer vader

Dat maakt Wietze vrijdagochtend bekend in De 538 ochtend met Wietze en Klaas op radio 538.

Dankbaar

Wietze is heel blij met het nieuws. “Wij zijn heel erg verheugd”, vertelt hij. “We zijn zeer dankbaar dat dit ons gegund is. Het is lang niet voor iedereen weggelegd.” Eerder werden de radio-dj en zijn vrouw ouders van dochter Juul Bettie en zoontjes Harm-Adam en Kees Valentijn.

Vier kinderen

In de ochtendshow verwijst Wietze naar een interview dat zijn vrouw gaf na hun bruiloft, in 2015. “Ze zei in dat interview: ‘Wietze komt uit een gezin met acht kinderen. Dat lijkt mij wat veel. Ik heb zelf alleen een broer en zus. Maar kinderen lijkt mij wel heel leuk.’ Dan zie je dat dat er toen al in zat. Dan krijgt uiteindelijk de vrouw weer gelijk, hè?” grapt hij.

Raadsel

Voor vaste luisteraars komt met dit nieuws een einde aan een mysterieuze week. Sinds maandag was er iedere dag een raadsel in de uitzending te horen. Andy van der Meijde, Luuk Ikink, Guido van der Garde, Robert ten Brink en Sander Lantinga werkten hieraan mee. Vrijdagochtend ontrafelde Wietze het raadsel zelf met het vrolijke nieuws.

Wietzes voormalige radiokompaan Mattie Valk is stiefvader. In onderstaande video zie je hoe hem dat bevalt.

