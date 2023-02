Wil je luisteren: Carice van Houten en Halina Reijn maken podcast om hun vriendschap te ‘redden’

“Het is een desperate poging om deze vriendschap nog te behouden”, stelt Carice, al videobellend met Halina, in de aankondiging van de podcast Man up. “Het hangt aan een zijden draadje”, bevestigt Halina met een knipoog.

Bijkletsen

In de podcast praten de vriendinnen over van alles en nog wat, zoals: ouwe koeien, New York, seks, dood, kaas, film, macht, vriendschap, baardgroei, liefde, natuur en nog veel meer.

“Wij wonen nu op verschillende continenten en jij bent ook altijd all over the place, en ik ook, voor werk”, licht Halina toe. “Dus zien we elkaar veel minder. En het leek ons gewoon wel goed om een vast tijdstip te hebben waarop we elkaar spreken.”

Onbetaalde rekeningen en Bacardi Breezers

In de eerste aflevering praten de vriendinnen onder andere over hoe onopgeruimd hun huizen vroeger waren. Om het nog maar mild te beschrijven, aldus Carice. “Post was niet geopend. Rekeningen werden niet betaald.”

Ook hebben de actrices het in deze aflevering over leuke laarsjes, films waarbij je drie dozen tissues nodig hebt en de moppen die Carice vertelde aan volle zalen, na het drinken van Bacardi Breezers.

Luisteraars zijn laaiend enthousiast over de podcast. ‘Echte vriendinnen, zooo herkenbaar’, schrijft iemand op Instagram. ‘Jullie trekken me zo door mijn hardlooprondje’, schrijft een ander.

Tips waar je wat aan hebt

Op het Instagramaccount van hun podcast delen de twee daarnaast ‘enkel tips waar je echt wat aan hebt’. Zo delen ze twee tranentrekkers van films en een artikel dat elke vrouw volgens hen zou moeten lezen.

Elke woensdag verschijnt er een nieuwe aflevering van de podcast.

