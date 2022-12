Wil je luisteren: Ellie Lust heeft een podcast over de meeslepende verhalen van politieagenten

Als eerste ter plaatste zijn bij een dodelijk ongeval, iemand vinden die al maanden geleden is overleden of helpen bij de reanimatie van een kind. Politieagenten maken veel mee en de meest intense ervaringen blijven vaak onbesproken voor de buitenwereld. Daar komt nu verandering in.

Podcastserie

Het politievak is voor oud-inspecteur Ellie Lust nog altijd haar lust en haar leven. In haar podcastserie ‘Achter gesloten deuren’ spreekt ze daarom elke week met een agent, die een - voor de buitenwereld doorgaans onbekend verhaal - vertelt. “Ik weet waar ze het over hebben. Ik kom ook uit die wereld, dus het is ook makkelijk praten met een ex-collega”, vertelt Ellie aan RTL Boulevard.

Heftige incidenten

“Je maakt ongelofelijk veel mee als politieagent buiten op straat en dan heb je altijd dat ene incident dat je nooit meer vergeet, waar je wakker van ligt en die je jaren later eigenlijk nog steeds tot in detail kunt navertellen”, vervolgt ze.

De mens in het uniform

De podcast is niet alleen bedoeld voor mensen met een blauw hart. “Ik wil natuurlijk dat iedereen naar deze podcast luistert. En ik wil graag dat de buitenwereld de méns gaat zien in het uniform, want je staat daar wel in het blauw en in het geel, en onder die helm - als het zelfs nodig is - maar dat zijn wel mensen. En die willen ook weer terug naar hun gezin en naar hun partner, en daar een gelukkig nieuw jaar beleven.”

Elke week is er een nieuwe aflevering van ‘Achter gesloten deuren’ te besluiteren via Podimo. Het eerste seizoen telt in totaal tien afleveringen.

