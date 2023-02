Wil je zien: 10x de schattigste honden van BN’ers

Van Janny van der Heijden tot Jan Smit.

Frans en Mariska Bauer

Frans en Mariska Bauer zijn grote dierenvrienden en hebben een gezellige beestenboel thuis. Het koppel heeft maar liefst vier honden.

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door 𝐌𝐚𝐫𝐢𝐬𝐤𝐚 𝐁𝐚𝐮𝐞𝐫 (@mariskabauer) op 17 Feb 2023 om 5:58 PST

Janny van der Heijden

Janny van der Heijden deelt regelmatig foto’s van haar lieve hond Nhaan. Het beestje heeft zelfs een eigen Instagramaccount, die vorig jaar om wel een wel hele bizarre reden werd geblokkeerd. Meer daarover lees je hier.

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Janny van der Heijden (@jannyvanderheijden) op 17 Feb 2023 om 6:14 PST

Patty Brard

Patty Brard houdt zoveel van haar honden dat ze er een boek over schreef. In 2020 bracht ze het kinderboek Bibi & Lulu: het is feest uit. Lulu is in 2021 helaas overleden, maar Patty heeft er inmiddels wel een nieuw hondje bij: Bobbie.

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Bibi & Lulu & Bobbie (@bobbie_bibienlulu) op 17 Feb 2023 om 6:00 PST

Wendy van Dijk

‘Ze zeggen dat je op je hond gaat lijken. Nou daar is mis mee want Binkie is de liefste, leukste, grappigste hond die er is’, grapt Wendy van Dijk bij deze lieve foto van haar en toypoedel Binkie.

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Wendy van Dijk (@wendyvandijk3) op 21 Feb 2023 om 5:55 PST

Ilse de Lange

Zou Abel net zo’n mooie stem hebben als zijn baasje Ilse de Lange?

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Ilse DeLange (@ilsedelangemusic) op 17 Feb 2023 om 6:04 PST

Merel Westrik

Poseren voor een mooi kiekje, daar heeft Merel Westriks hond Muttley geen zin in.

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Merel Westrik (@merelwestrik) op 17 Feb 2023 om 6:05 PST

Bridget Maasland

Hond Zack was gedumpt in een vuilnisbak op Ibiza, maar kreeg een tweede leven in Nederland bij Bridget Maasland en haar zoon Mees.

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Bridget (@bridgetmaasland) op 17 Feb 2023 om 6:05 PST

Gordon

Gordons hondjes Toto en Rocco zijn bijna net zo bekend als de zanger zelf. De twee hebben zelfs een eigen Instagram met ruim 73.000 volgers. Doen ze goed.

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Toto and Rocco (@totoandrocco_fromgordon) op 21 Feb 2023 om 6:04 PST

Jan Smit

Jan Smit deelt regelmatig foto’s van zijn hondje Rio. Zo lief!

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door JAN SMIT (@jansmit) op 17 Feb 2023 om 6:12 PST

Yvette van Boven

Fans van Yvette van Boven kennen haar hond Hughie wel. De viervoeter is regelmatig te zien in haar programma’s.

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Yvette van Boven (@yvettevanboven) op 17 Feb 2023 om 6:12 PST

Gek op je huisdier, maar iets minder dol op al die haren? Onze huishoudgoeroe Elsbeth vertelt hoe je honden- en kattenharen makkelijk uit je tapijt krijgt:

Bron: Instagram