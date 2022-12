Wil je zien: de eerste beelden van de ‘Chateau Meiland’-kerstspecial

De Meilandjes maken natuurlijk al jaren een kerstspecial, maar dit jaar is-ie anders dan anders. Waar ze voorheen naar bijvoorbeeld Zweden of Lapland afreisden voor sneeuw, kerstmarkten en glühwein, maken ze dit jaar een zonnige cruise over de Middellandse Zee. Klinkt wat ons betreft niet heel kerstig (en ook klimaattechnisch kun je bij de keuze voor een cruisetrip zo je vraagtekens zetten), maar om de familie Meiland valt altijd te lachen, dus kijken zullen we zeker.

‘Chateau Meiland’-kerstspecial

SBS6 heeft nu de eerste beelden van de kerstspecial naar buiten gebracht. Hierin krijgen we een voorproefje van de allereerste dag van de cruise. Onwennig stappen de Meilandjes aan boord. We zien gelijk dat het hier niet zomaar een bootje betreft, maar een joekel van een schip.

Eerste beelden

Ergens hoog op het schip moeten de Meilandjes over glazen platen lopen. Het geeft een leuk effect, je kunt door de platen heen ver de diepte in kijken. Martien moet er alleen niets van hebben en vindt het allemaal maar eng. Erica loopt er met grote passen overheen: “Oh, dat durf ik wel hoor.” En Maxime geeft haar vader advies: “Je moet hier lopen, dan val je niet zo diep.”

Gezellig begin

Dankzij die bemoedigende woorden haalt Martien de overkant. Achteraf zegt hij: “Natuurlijk kun je eroverheen lopen, anders heeft de directie van het schip een groot probleem. Ik heb ook aan de zijkant gekeken of er tape zat en dat zat er.” Maxime en Leroy lachen hem uit, waarop hij besluit: “De volgende keer ga ik alleen.” Dat begint al gezellig!

Kerst met de familie Meiland is op 24 december om 20.30 uur te zien bij SBS6.

Er komt ook een nieuw seizoen van Chateau Meiland. Matthijs licht alvast een tip van de sluier:

Bron: Instagram SBS6