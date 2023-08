Wil je zien: deze acteur doet pérfecte imitaties van ‘B&B vol liefde’-deelnemers

Tijdens het scrollen op Instagram kom je de ene hilarische imitatie na de andere tegen. Toch willen we één acteur in het bijzonder toelichten, want zijn imitaties zijn werkelijk fantastisch.

Imitaties ‘B&B vol liefde’

Max van den Burg

Max van den Burg is een Nederlandse acteur en cabaretier en kun je kennen van programma’s, films en series als Wat als?, Rambam, Michiel de Ruyter, Dokter Tinus, Flikken Maastricht en SpangaS. Tegenwoordig maakt hij als auteur en redacteur ook humoristische producties op Instagram en YouTube, waaronder dus de imitaties van de deelnemers van B&B vol liefde.

Twee druppels water

Max is zeker niet de eerste die grappige imitaties en sketches van B&B vol liefde op Instagram deelt, maar eerlijk is eerlijk: hij doet het wel héél netjes. De imitaties zijn als twee druppels water. Als je je ogen dichtdoet, hoor je Bram, Walter, Martijn, Leendert en Joy gewoon praten. Vind je niet? We hebben de beste voor je op een rij gezet. Genieten maar!

Imitatie van Bram

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Max van den Burg, cabaretier (@maxvandenburg) op 11 Aug 2023 om 4:18 PDT

Imitatie van Leendert

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Max van den Burg, cabaretier (@maxvandenburg) op 11 Aug 2023 om 4:18 PDT

Imitatie van Walter

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Max van den Burg, cabaretier (@maxvandenburg) op 11 Aug 2023 om 4:19 PDT

Imitatie van Joy

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Max van den Burg, cabaretier (@maxvandenburg) op 11 Aug 2023 om 4:19 PDT

Imitatie van Martijn

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Max van den Burg, cabaretier (@maxvandenburg) op 11 Aug 2023 om 4:20 PDT

Kijkers van ‘B&B vol liefde’ opgelet! In deze video praten Libelle’s Lotte en entertainmentjournalist Matthijs Albers je bij over de afgelopen week. Leuke nieuwtjes over onze B&B-eigenaren inclusief bijzonder beeldmateriaal. En natuurlijk nemen ze ook de hoogtepunten van de week met je door:

Bron: Instagram