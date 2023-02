Wil je zien: dít is de nieuwe villa van Maxime Meiland

En niet zomaar een: deze villa is nog groter en luxer dan de vorige!

De nieuwe villa van Maxime Meiland

Maxime en haar gezin blijven in Noordwijk wonen. Ze verkassen naar een woning van 327 vierkante meter, met zes slaapkamers, vier badkamers, een serre, een vrijstaande dubbele garage, een buitenzwembad en een enorm tuinhuis. Toe maar! O ja, de woning heeft ook een wijnkelder. Weten we gelijk waar Maxime voor gevallen is!

Prijskaartje

Daar heeft ze wel diep voor in de buidel moeten tasten. Het huis stond te koop voor € 2.3 miljoen. Haar vorige woning kostte zo’n € 1,2 miljoen, dus ze heeft een flinke stap gemaakt.

Funda

Benieuwd hoe de woning eruitziet? Op Funda wordt de woning beschreven als ‘charmant en sfeervol’. We kunnen lezen dat-ie op 4 oktober verkocht is na drie maanden in de verkoop te staan.

Foto’s villa Maxime Meiland

Wat wel opvalt aan de binnenkant van de woning is dat de boel een beetje gedateerd is. Er zal dus vast een hoop geklust gaan worden. Gelukkig zijn de Meilandjes daar goed in. Al bevat het huis een hoop chateau-waardige details die Maxime vast wil behouden. Kijk zelf maar even naar de foto’s.

