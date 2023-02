Wil je zien: dít ‘Kopen zonder kijken’-huis staat te koop

Het huis is blind gekocht door Joeke en Fernant tijdens hun deelname aan het programma in 2020. De kandidaten van Kopen zonder kijken ervaren doorgaans een boel stress en spanning, maar dat levert ze dan wel een paleisje inclusief verbouwing door Bob de bouwer op. Degene die dit stulpje nu op de kop tikt woont straks in het prachtige werk van Bob, zonder de heisa met afgeplakte koopcontracten, speurtochten en budgetbelletjes.

Woning uit ‘Kopen zonder kijken’ te koop

Wie de aflevering destijds heeft gezien, weet dat het stel in eerste instantie niet blij was met de woning. Ze wilden hun bovenwoning in Amsterdam dolgraag verlaten voor een groter huis in Haarlem maar kwam er zelfs met flink overbieden niet tussen. Ze waren erg blij toen ze hoorden dat er een huis gekocht was, maar een stuk minder blij toen ze de woning voor het eerst zagen. Het was namelijk een echte bouwval.

Kijkje op Funda

Uiteindelijk kwam het na een flinke verbouwing allemaal goed. Toch gaan ze drie jaar na de aankoop alweer weg. Op Funda is te zien dat ze het stulpje van 83 vierkante meter voor € 550.000 verkopen. Op de pagina is te lezen: “Deze gemoderniseerde jaren 20 hoekwoning lijkt zo uit een woontijdschrift te komen... Wat een geweldig mooie en tot in de puntjes verzorgde afwerking! Het huis is ideaal voor wie wel houdt van karakteristieke architectuur, maar zelf niet zo’n klusser is. Alle modernisaties zijn namelijk al voor jou gedaan door het team van het televisieprogramma Kopen zonder kijken in 2020 (kijk gerust aflevering 8 van seizoen 2 nog eens terug)!” Het huis bevat drie slaapkamers, een open keuken, een moderne, groene badkamer en het welbekende visgraatvloertje. Bekijk het hier zelf maar eens.

