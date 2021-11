Wil je zien: dit zijn de gasten van 'Linda’s Wintermaand' 2021

Zes van de acht gasten zijn inmiddels bekend gemaakt.

Linda's Wintermaand keert terug

In het decor van een winters chalet, inclusief knetterend haardvuurtje gaat Linda de Mol met acht gasten het gesprek aan: hoe hebben zij het jaar 2021 beleefd? Huisband Mell & Vintage Future zal ook dit jaar weer de muzikale verzoeken voor hun rekening nemen.

Déze BN’ers zijn te gast

De eerste zes gasten zijn bekend gemaakt. En zoals altijd nemen ze in duo's plaats. De eerste drie duo's zijn: André van Duin en Nikkie de Jager, Guus Meeuwis en Jelka van Houten, Peter Pannekoek en Anita Witzier.

Laatste twee gasten

De laatste twee gasten, daar moeten we nog even op wachten. Zij worden op een later moment bekend gemaakt. Linda’s Wintermaand kijk je zondag 5 december eenmalig om 20.20 uur, en daarna wekelijks om 20.00 uur bij SBS6.

Linda de Mol deelt relatietip: “Ik raad het iedereen aan”

Bron: Linda.