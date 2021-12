Familie Meiland Beeld William Rutten

Wil je zien: dít zijn de hilarische eerste beelden van de kerstspecial van de Meilandjes

We moeten nog even wachten tot kerstavond en dan kunnen we eindelijk de kerstspecial van de Meilandjes bekijken. Wel kunnen we ons alvast verheugen bij de eerste beelden, want die zijn vandaag naar buiten gebracht.