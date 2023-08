Wil je zien: zó gaat het er aan toe achter de schermen van ‘B&B Vol Liefde'

In een bericht op het Instagram-account van RTL, de zender waarop het programma iedere werkdag om 20:30 uur te zien is, delen de makers wat gezellige beelden van achter de schermen.

Achter de schermen bij ‘B&B Vol Liefde’

‘Het universum gaf ons deze prachtige backstage kiekjes’, schrijven de makers bij de fotoreeks, doelend op de spirituele uitspraken van deelneemster Claudia. Op de eerste foto is zij poserend te zien met de bijzondere pauw van b&b-eigenaar Walter. Daarover gesproken: dít wist je waarschijnlijk nog niet over de pauw van Walter.

Verliefde Jan en stijlvolle Marian

Ook Jan, die tot over zijn oren verliefd was op Marian, kan niet missen in het rijtje. Te zien is hoe hij bovenop een berg poseert met één van de bijzondere beelden van Marian, die ook in de fotoreeks te zien is. Zoals we van haar gewend zijn, staat zij (keurig verzorgd en al) met een grote microfoon voor haar gezicht en met haar trouwe viervoeter (het kan ook niet anders) aan haar zijde, de crew van het programma te woord. Wist je trouwens dat Marian vroeger ook al een prachtige verschijning was?

Joy en de (niet zo romantische) date van Bram

Tot slot zien we ook Joy, die liggend op zijn eigen berg ‘Mount Joy’ in alle rust het boek The buddha and the badass leest, én kunnen we mee gluren tijdens de spraakmakende date van Bram in Zweden met Yamie-Lee, die overigens minder romantisch was dan-ie hier lijkt.

In deze aflevering hoor je een wel heel mysterieus nieuwtje over Martijn. Ook hebben Libelle’s Lotte en entertainmentjournalist Matthijs Albers het over de prille liefde bij een van de B&B-eigenaren en kletsen ze bij over een spraakmakende week.

