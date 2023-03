Wilfred en François verrassen ‘MAFS’-kijkers door toch samen op koppelweekend te verschijnen

In de aflevering voor het beruchte koppelweekend van Married at first sight besloten de twee nog afstand van elkaar te nemen. De reden? François kampte met twijfels en dat zorgde voor een negatieve lading op de relatie.

Wilfred en François op koppelweekend

Dat het stel toch samen op koppelweekend verschijnt, had dan ook niemand verwacht. In Noordwijk vraagt presentator Carlo Boszhard naar de situatie. “Er is wat twijfel”, aldus Wilfred. “Meer bij François. Bij mij was er geen twijfel. Die is gekomen omdat hij twijfelt,” zo legt hij uit. Daar zegt François zelf het volgende over: “Pas als je weer thuis bent, daalt alles in. Dan ga je naar je werk, onderneem je dingen en krijg je continu de vraag: ben je verliefd? Dat zet je toch aan het denken. Tenminste, dat zette mij aan het denken. Het was er voor mij gewoon nog niet.”

Daarop reageert Wilfred: “Ik ben vrij snel met mijn gevoel. Het zat goed. Maar ik had ook het gevoel dat er aan zijn kant iets niet goed zat. Dat voelde ik al na twee weken. Ik merkte afstand en een bepaalde terughoudendheid. Dat doet best veel met me. Ik was verliefd. Of ik dat nu nog ben durf ik niet meer te zeggen. Nu gaan de deuren dicht en ik weet niet of ze weer opengaan.”

Gezellig weekend

Ondanks alle twijfels zijn de twee wel van plan er een gezellig weekend van te maken, zo blijkt als Boszhard hier naar vraagt. “Ja natuurlijk. En we praten sowieso wel, hoor. Daar zijn we goed in,” aldus François. Zou er dan toch nog hoop zijn voor het huwelijk?

Dol op datingshows? In onderstaande video vertelt First Dates’ Sergio over zijn liefdesleven.

Bron: RTL