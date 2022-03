Mocht je het gemist hebben: Chris Rock maakte tijdens de Oscars een ongelukkige grap over de vrouw van Will Smith, waarop hij een klap te verduren kreeg. Nu gaat Will door het stof voor die actie.

Waarom Will Smith Chris Rock sloeg

Jada Pinkett Smith lijdt aan alopecia, een ziekte die haaruitval veroorzaakt. Tijdens de Oscar-uitreiking grapte Rock dat hij haar graag zou terugzien in een vervolg op de film G.I. Jane, waarvoor actrice Demi Moore in 1997 haar hoofd kaalschoor. De grap viel niet lekker bij zowel Jada als Will Smith, die in eerste instantie lachte, maar al snel het podium opliep om Chris een veeg uit de pan te geven. Eenmaal weer op zijn plek schreeuwde hij tot twee keer toe dat de comedian de naam van Jada niet meer in zijn mond moest nemen.

Will Smith: “Ik werk aan mezelf”

Tijdens zijn speech na het winnen van de Oscar voor beste acteur in de film King Richard, bood Will zijn excuses al aan. Aan de organisatie van de Oscars en alle aanwezigen, maar nog niet aan Chris Rock zelf. Op Instagram schrijft Smith nu het volgende over het incident:

“Geweld, in al zijn vormen, is giftig en vernietigend. Mijn gedrag tijdens de Academy Awards gisteravond was onaanvaardbaar en onvergeeflijk. Grappen over mij horen bij het vak, maar een grap over Jada’s medische toestand was me te veel en ik reageerde emotioneel.

Ik wil graag publiekelijk mijn excuses aan jou aanbieden, Chris. Ik ben over de schreef gegaan en zat fout. Ik schaam me voor mijn acties, ze zijn geen indicatie van de man die ik wil zijn. Er is geen ruimte voor geweld in een wereld vol liefde en vriendelijkheid.

Ik wil ook graag mijn excuses aanbieden aan de Academy, de producers van de show, alle aanwezigen en iedereen ter wereld die keek. Ik wil mijn excuses aanbieden aan de Williams-familie en mijn King Richard-familie. Ik heb er enorm spijt van dat mijn gedrag een smet heeft achtergelaten op wat verder een prachtige reis is geweest voor ons allemaal.

Ik werk aan mezelf.

Vriendelijke groet,

Will.”

Hoe Rock op het bericht heeft gereageerd, is nog niet bekend. Wel is duidelijk dat hij besloten heeft om geen aangifte tegen Will te doen.

Bron: Instagram