Will Smith verkoopt een flinke klap en eindigt in tranen bij de Oscarceremonie

Toen Will later op de avond een Oscar in ontvangst mocht nemen, rolden de tranen over zijn wangen tijdens zijn speech.

Will Smith verkoopt klap

Chris Rock maakte een grap over G.I. Jane, een film waarin Demi Moore een militair met gemillimeterd haar speelde. Rock noemde Wills vrouw, Jada Pinkett-Smith, een mogelijke kandidate voor G.I. Jane 2. Jada lijdt aan de aandoening alopecia. Bij deze aandoening verliest iemand veel haar, waardoor diegene gedeeltelijk of helemaal kaal kan worden. Deze grap over zijn vrouw schoot bij Will compleet in het verkeerde keelgat.

Videobeelden

De acteur besloot het podium op te gaan en Chris een flinke klap te verkopen, zoals je hieronder in de videobeelden kunt zien. Wanneer Chris hier lacherig op reageert, schreeuwt Will twee keer woest vloekend door de zaal: “Neem niet de naam van mijn vrouw in je mond.” Al snel werd er gespeculeerd of dit incident niet in scène zou zijn gezet, maar vooralsnog lijkt dit niet het geval te zijn.

Full video/audio of Will Smith vs. Chris Rock. (NSFW language obviously.) #Oscars pic.twitter.com/k7pX27lI3J — Adam Silverstein (@SilversteinAdam) 28 maart 2022

In tranen tijdens speech

Volgens toeschouwers die in de zaal aanwezig waren, was Will hierna in tranen. Toen hij later op de avond de Oscar voor beste acteur in ontvangst mocht nemen, hield hij het weer niet droog. Hij bood zijn excuses aan voor het incident, maar níet aan Chris Rock. “Liefde zorgt ervoor dat je gekke dingen doet. Ik ben diep overweldigd op dit moment in mijn leven. En door de zaken die God wil dat ik doe in de wereld op dit moment. Ik ben geroepen om mensen lief te hebben en te beschermen”, aldus Will. Bekijk de speech hieronder:

Bron: RTL Boulevard, Twitter