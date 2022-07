De 77-jarige zangeres stopt met dit soort grote soloconcerten en gooit het over een andere boeg.

Willeke Alberti stopt met soloconcerten

Zo treedt Willeke nu al regelmatig op in zorgcentra en dat wil ze vaker doen. “Dat is eigenlijk iets wat ik al heel lang van plan was. In het theater rust er veel op je schouders. Die schouders wil ik wat rust gunnen. Ik word in februari 78, het is dan toch op naar de 80, hè”, vertelt ze aan het ANP.

Meer tijd voor familie

Ook wil de zangeres graag meer tijd hebben om met haar familie door te brengen: “Zeker met de kleinkinderen, dat je alles graag wil meemaken. Succes is mooi, maar de liefde is toch het allerbelangrijkste in het leven.”

Hekel aan roddels

Wat haar ook behoorlijk is gaan tegenstaan, zijn alle roddels die bij het showbizzleven komen kijken. Zo werd er onlangs over haar geschreven dat ze met spoed zou zijn opgenomen in het ziekenhuis. “Zonder ook maar even te vragen of dat echt zo is.” Er bleek niks van waar, de zangeres is hartstikke fit! “Ook daar heb ik niet zoveel zin meer in. In al dat gedoe.”

Echt nooit meer op de bühne?

Of we Willeke écht nooit meer in het theater gaan zien? Zo stellig wil ze het niet maken. “Het kan best zijn dat iemand die me lief is het theater ingaat en me vraagt om een liedje te zingen. Als dat niet te vaak is, dan doe ik het met liefde.”

Succesvolle carrière

Willeke begon haar carrière in 1958 met een duet met haar vader: Zeg pappie, ik wilde u vragen. Ze kijkt met veel plezier terug op al die succesvolle decennia: “Ik heb alles gedaan. Ik mag zeker niet mopperen.” Ze krijgt er keer op keer ontzettend veel voor terug, vindt ze: “Dat gevoel dat je hebt met het publiek is ongelofelijk.” Willeke benadrukt dan ook dat het concert van dinsdag geen afscheid is.

Willeke zingt ook nog heel graag voor haar kleinkinderen:

Bron: ANP