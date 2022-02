Met een zangcarrière van meer dan vijftig jaar, is Willeke Alberti één van de allergrootste zangeressen van Nederland. Als het aan Willeke zelf ligt, gaat de zangeres nog heel wat jaartjes mee. Aan De Telegraaf liet ze eerder weten dat het haar doel is om meer dan honderd kaarsjes uit te blazen. “Ik heb me voorgenomen om 103 te worden, dus voorlopig heb ik nog wel even”, zei ze toen. “Een beetje liefde voor elkaar doet wonderen voor de gezondheid.”

Drie generaties

Donderdag mag Willeke alweer 77 kaarsjes uitblazen. Een bijzondere dag, daarom deelt dochter Daniëlle een reeks foto’s van haar moeder op social media. “3 feb is het, 77 jaar Willeke Alberti. Hoera voor haar zijn. Als baby, (klein)dochter, meisje, zus, tiener, artiest, vrouw, echtgenote, moeder, vriendin, werkgever, Omi, lichtwerker, mens”, schrijft Daniëlle bij de kiekjes.

‘Jij en zijn samen één’

Op de eerste foto is Willeke samen met haar dochter en kleindochter te zien, daarna volgt een kiekje van een jonge Willeke, Willeke in Carré voor haar 70e verjaardag en een oude foto van Willeke en haar dochter. Daniëlle deelt ook nog een video van het concert van Willeke in Carré, op haar 70e verjaardag. Op de achtergrond zijn oude beelden te zien van een jonge Willeke die voor haar dochter het nummer ‘Jij en ik zijn samen één’ zingt. Schattig!

