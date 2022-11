Willeke Alberti laat zich voor het eerst uit over rechtszaak van Johnny: “Heeft me opgebroken”

Het was een periode die ook veel impact op haar had.

Willeke Alberti over rechtszaak Johnny

Onlangs werd bekendgemaakt dat het OM de aangifte tegen Johnny de Mol door zijn ex Shima Kaes voor mishandeling en poging tot doodslag, seponeerde wegens gebrek aan bewijs. Goed nieuws voor Johnny, en natuurlijk ook voor zijn moeder Willeke, die erg meeleefde.

Drie jaar last

Willeke noemt het dan ook een ‘gekke, drukke maar ook een blije tijd’. Ze legt uit: “Het is goed gegaan met de rechtszaak tegen Johnny natuurlijk. Daar hebben we drie jaar last van gehad...”

Opgebroken

Niet alleen Johnny mocht drie jaar lang niet over de zaak praten, dat gold ook voor Willeke. Dat terwijl er in interviews keer op keer weer naar gevraagd werd. “Ergens vond ik dat wel fijn”, geeft Willeke aan, want ze wilde er wel graag over praten. Dat het niet mocht heeft haar opgebroken, vertelt ze. “Ik kon niet voor mijn dochter praten en niet over Johnny.” Met haar dochter doelt ze op Daniëlle, die ernstig ziek is.

‘HLF8’

Eerder deze week kwam naar buiten dat Johnny, ondanks de geseponeerde aangifte, niet doorgaat met zijn talkshow HLF8. “Ondanks de positieve uitslag van het onderzoek, valt de weerslag van deze hele periode Johnny zwaarder dan gedacht. Hij wil zich daarom volledig richten op zijn welzijn en dat van zijn directe omgeving”, liet Talpa weten.

Bron: Veronica Superguide