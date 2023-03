Willeke van Ammelrooy over grensoverschrijdend gedrag in de filmwereld: “Het bloot werd uitgebuit”

Willeke vertelt dat ook zij MeToo-situaties heeft meegemaakt, maar “ik heb het nooit zo genoemd.” In de beginperiode van haar carrière lag de nadruk veel op seks. “In die periode ging het nog heel slecht met de Nederlandse film. Het bloot werd uitgebuit.” Toch heeft ze van de meeste blootscènes geen spijt. “Bloot hoort bij een mens. Ik vind dat je een mens in zijn geheel moet kunnen acteren.”

Een nummertje op de ijskast

Af en toe had ze wel last van haar imago. “Dan werd ik niet meer gevraagd voor een mooie rol, maar alleen voor een scène om een nummertje te maken op de ijskast. Zodat ik dan toch in de film had gezeten. Dat heb ik niet gedaan, natuurlijk.”

Boos geworden

Volgens Willeke werden haar grenzen voor het eerst overschreden bij haar eerste grote rol, in de bioscoopfilm Mira (1971). Ze had destijds afspraken gemaakt over het bloot met regisseur Fons Rademakers. “Ik wil wel bloot, maar ik wil niet dat je mijn schaamhaar ziet. Daar heeft hij zich niet aan gehouden en daar ben ik heel boos over geworden.” De actrice heeft daarna nooit meer met Fons Rademakers gewerkt.

Bron: Volle Zalen