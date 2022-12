Willen we zien: Douwe Bob krijgt een eigen documentaire

Tijd voor een eigen documentaire, moet Bob hebben gedacht.

Douwe Bob krijgt eigen documentaire

Want een beetje BN’er heeft tegenwoordig een eigen documentaire. Vraag maar aan André Hazes en Suzan & Freek. Producent BlazHoffski gaat er eentje over Douwe Bob maken. Sterker nog: de opnames zijn al in volle gang.

Drie kinderen

Douwe Bob heeft een bewogen tijd achter de rug. Hij kreeg in december vorig jaar zijn eerste kindje: dochter Bobby Lou. Haar moeder is kunstenares Loes van Delft. Een week later werd dochter Ziggy geboren. Het contact tussen Douwe en haar moeder was niet goed. Hij ontmoette dochter Ziggy dan ook pas afgelopen maand voor het eerst.

Eerste ontmoeting

Daarover vertelde hij in een interview met AD: “Ze is al bijna een jaar, dat was een bijzonder moment. Ze heeft een Surinaamse moeder, maar ze is heel licht uitgevallen, ze lijkt wel op mij. Een prachtige meid, klein van stuk. Het lijkt mij mooi - en haar moeder ook - dat die kleine en ik wat met elkaar opbouwen.” Waarom hij zijn dochter nu pas zag? “Dat lag net zo goed aan mij, ik heb ook verzaakt”, zegt Douwe Bob. “Ik was in een soort van totale paniek.”

Aanzoek

Afgelopen mei werd Douwe’s derde kindje geboren: zoontje Elias. Die kreeg hij met Anouk. Toen hij de zwangerschap aankondigde, liet hij weten dat Anouk en hij exen waren en op dat moment geen relatie hadden. Maar inmiddels zijn de twee alweer een tijdje samen. Sterker nog: hij ging tijdens een groot feest ter ere van zijn dertigste verjaardag op zijn knieën. De twee gaan trouwen! De beelden van het aanzoek zullen in de docu verschijnen.

Geen geheimen

Douwe zegt over de documentaire: “Alle deuren zijn geopend en er zijn geen geheimen. Het wordt een heel spannend jaar voor me en ik kan niet wachten om alle vette dingen die op stapel staan te showen aan Nederland.” Waar en wanneer de docu te zien zal zijn, is nog niet bekend.

Bron: Televizier