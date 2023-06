Winnaar ‘Het perfecte plaatje op reis’ door het dolle heen: “Voor het eerst iets gewonnen”

En diegene zag dat duidelijk niet aankomen.

Spannende finale

Rick Brandsteder (39) en Leonie ter Braak (42) halen alles uit de kans tijdens de laatste drie shoots in de finale en dat is te zien aan de prachtige foto’s. De twee finalisten zijn erg aan elkaar gewaagd.

Moeilijke opdrachten

Voor de eerste opdracht moesten ze een close-upportret schieten van een local in Zuid-Afrika. Vervolgens gingen ze met een kunstzinnig zelfportret tijdens het golden hour aan de slag en tot slot gingen ze eindelijk op safari. De bedoeling? Een drieluik maken waarin mens, dier en natuur samenkomen.

Winnaar ‘Het perfecte plaatje op reis’

Zowel Rick als Leonie verwerkte eindeloos veel plezier, humor en talent in de laatste shoots. Dat leverde prachtige foto’s op. Maar er kan er maar één winnen.

De winnaar van Het perfecte plaatje op reis in Zuid-Afrika is... *tromgeroffel*: Leonie! Met een gemiddelde score van 8,2 stond ze nét boven Rick die eindigde met een 7,8.

Trotse winnaar

Op het moment dat ze haar naam hoort, slaat ze haar handen voor haar gezicht. Ze kan het niet geloven. Vervolgens roept ze vol trots: “Voor het eerst iets gewonnen in mijn leven!” En er verschijnt een grote glimlach op haar gezicht.

Dankzij haar winst krijgt Leonie een expositie in Museum Hilversum.

Verliezersgezicht

In een aftermovie van jurylid William Rutten vertelt Leonie dat ze de winst écht niet zag aankomen. “Ik was me helemaal mentaal aan het voorbereiden om mijn verliezersgezicht te trekken. Maar toen was het toch ineens míjn naam.”

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door William Rutten (@williamrutten) op 28 Jun 2023 om 23:13 PDT

Bron: Het perfecte plaatje