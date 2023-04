Winston licht thuiswinnaars uit bed in laatste aflevering ‘Miljoenenjacht’

Kijkers zitten nog wel in spanning over de vraag met welk bedrag Winston bij het gezin aan de deur staat. De finalist in de studio speelde de hoge bedragen namelijk wel heel snel weg.

Uit bed gelicht

De presentator belt aan bij een gezin in Rotterdam, maar er wordt niet open gedaan. “Het zal toch niet gebeuren jongens, dat ik de laatste avond hier met die koffer zelf sta”, zegt hij, terwijl hij naar binnen probeert te kijken. Hij vraagt zich hardop af of de gelukkige thuiswinnaars misschien al in bed liggen.

Hij heeft gelijk. Even later gaat de deur op een kiertje open en verschijnt de kersverse moeder Maaike. Zij en haar man hebben een baby van 10 weken en een peuter van 2. Ze laat Winston binnen, maar hij moet wel zachtjes doen. En dat lukt niet helemaal.

Niet tactvol

De presentator schiet binnen zelfs een confettikanon af. ‘Rustig!’, zegt Maartje. Kijkers vinden het maar weinig tactvol.

Jahoor, sssstt net babietje geboren....pangggg weer een knalconfettibom... pff beetje dom hoor! Maar: proficiat!!🥳 #miljoenenjacht pic.twitter.com/MaMlrpsi6K — Esthe R (@ER51446734) 2 april 2023

Vol takt even die confetti die huiskamer in knallen 😂😂 #miljoenenjacht — Marianne de Reiger (@ReigerMarianne) 2 april 2023

Kinderen zijn waarschijnlijk ook gelijk wakker door het confettikanon #miljoenenjacht — Sharon (@Sdt1991) 2 april 2023

Bedrag

Alle lawaai en rumoer blijkt gelukkig de moeite waard. Maaike en haar man winnen namelijk 111.000 euro. “Dit lul je”, zegt ze verbaasd. Het bedrag komt goed van pas, want het gezin gaat een huis bouwen. Het stuk grond is al gekocht. “We zijn nu bezig met tekeningen, architecten, noem maar op”, vult Maaike aan. “Dan zijn alle plannen altijd groter dan in werkelijkheid kan”, antwoordt Winston. “Jongens, wat heerlijk!”

Nog een gelukkige

Het bedrag wordt tevens altijd verdeeld onder de mensen die onder dezelfde postcode meespelen. Dat is dit keer één iemand. “Jullie horen vast ergens komende dagen wie dat is”, rondt Winston af.

De pandemie was voor velen een moeilijke tijd, maar Winston en Renate Gerschtanowitz werden tijdens de lockdown juist hechter dan ooit. In onderstaande video zie je waarom.

Bron: Linda.nl, Veronica Superguide