Wist de mol echt niks over zijn rol vóór de belronde? Rik van de Westelaken geeft antwoord

Onder de kijkers werd er direct druk gespeculeerd. Was de mol niet al lang op de hoogte van zijn of haar rol? Presentator Rik van de Westelaken vertelt aan Nu.nl hoe dit zit.

Rik van de Westelaken over belmoment

Rik laat weten dat alle deelnemers écht nog op dat ene telefoontje zaten te wachten, zoals Everon aan de telefoon tegen ze zei. “Alle ‘molicitaties’ eindigden met ‘we gaan je bellen’. De eerste aflevering begint met dat belletje, maar het loopt anders dan verwacht. Normaal gesproken worden kandidaten thuis gebeld en horen ze daar of ze mol of kandidaat zijn. Nu brachten we ze, zonder dat ze dat van tevoren wisten, bij elkaar in een zaal”, aldus Rik.

Geen voorkennis

“Daar lag één telefoon. Terwijl de anderen meekeken, hoorde iedere deelnemer van Everon Jackson Hooi of ze mol of kandidaat waren. En dus moesten ze zich meteen een pokerface aanmeten.” Ja, dus ook de mol. Hij of zij wist dus écht niet van tevoren al van de rol als mol.

Risico

Daarmee namen de makers een behoorlijk risico: “Wij wisten van tevoren helemaal niet of degene die we als mol hadden gekozen, daarop meteen op de juiste manier zou reageren. Vraag me ook maar niet hoe we het hadden opgelost als het niet goed was gegaan.”

Pokerfaces

Rik laat weten dat de kandidaten dit seizoen wel vaker hun pokerface zullen moeten opzetten: “De spellen zijn psychologischer, waardoor deze groep veel slimmer moet spelen en langer moet nadenken over de strategie.”

