Woede om dierenleed in ‘Mr. Frank Visser doet uitspraak’: ‘Een kat vangen en dood maken? Walgelijk’

Mr. Frank Visser heeft een drastische beslissing moeten nemen.

Killerkat Giovanni

In de aflevering maken we kennis met Deborah, Surin en hun zwarte kater Giovanni. Binnen is het beestje lief en aanhankelijk, maar buiten schijnt het een echte killerkat te zijn.

Gerda en Rob, de overburen van Deborah en Surin, zijn helemaal klaar met Giovanni. Volgens het koppel ziet de kat hun tuin als zijn persoonlijke jachtgebied. Het beestje zou tennissen met de vissen uit hun vijver, vogels uit de bomen slaan, een eend hebben verminkt en hun bejaarde kip Geertje de dood hebben ingejaagd.

Verdrinken

Gerda en Rob hebben meerdere keren laten weten dat ze de kat te pakken proberen te krijgen. “Als we ’m te pakken hebben, dan is-ie van ons. En als-ie niet voor Rob is, dan is-ie voor mij”, zegt Gerda stellig.

Deborah en Surin zijn erg bang dat hun kat iets wordt aangedaan. Die angst is niet geheel onterecht: in de aflevering laten Rob en Gerda vallen dat ze de kat zullen verdrinken als ze ’m te pakken krijgen. Ook hebben ze een speciale val waarmee ze ervoor willen zorgen dat de kat “een enkeltje naar Verweggistan” krijgt.

Uitspraak Mr. Frank Visser

Deborah en Surin houden de kat nu binnen, maar willen graag dat Giovanni weer naar buiten kan. Gerda en Rob willen op hun beurt dat het dier naar een boerderij wordt gebracht. Volgens Rob is het geen gewone kat, maar “een echte poema”.

Gelukkig is Mr. Frank Visser er die deze oververhitte zaak kan oplossen. Het eindoordeel is helaas niet in voordeel van Deborah en Surin. Wanneer Deborah de oplossingen van een diergedragstherapeut afwijst – “Doe Giovanni een gekleurd sjaaltje om en houd hem binnen in de periode dat er veel jonge vogels zijn” – besluit Mr. Frank Visser dat ze de kat binnen drie maanden weg moeten brengen naar een plek waar hij minder kwaad kan doen.

Boete

Het is verboden dat katten onrechtmatige hinder veroorzaken en het klopt dat Giovanni de tuin van Gerda en Rob is gaan zien als zijn persoonlijke jachtgebied. Als de kat niet binnen drie maanden een nieuw plekje heeft, moeten Deborah en Surin 25 euro per dag – met een maximum van 10.000 euro – betalen aan hun overburen. Gerda en Rob moeten op hun beurt de kat dulden en niet vangen. Doen ze dat toch? Dan krijgen ze een boete van 500 euro per keer.

Reacties

Fans van het programma hebben vol verbazing gekeken naar de aflevering. Hoewel ze de frustratie snappen, vinden ze de uitspraken van Gerda en Rob veel te ver gaan. Ook zijn ze het niet eens met de beslissing van Mr. Frank Visser.

‘Visser koos de meest rigoureuze en wrede afspraak’, schrijft een kijker.

Een ander: ‘Zei die enge Gerda dat nou echt… “Als het zo blijft dan blijf ik bij wat ik gezegd heb: geen woorden maar daden.” Een regelrechte doodsbedreiging. Wat een vreselijke vrouw.’

Mijn twee katerbeesten Sherlock & Holmes blijven binnen vanwege een drukke weg en anderen hoeven geen last van hun te hebben.

Maar wat een verschrikkelijke mensen die Rob en Gerda... Een kat vangen en dood willen maken? Walgelijk#mrfrankvisser pic.twitter.com/rPHSKGYJaX — Diaantje (@DiaantjeDaantje) 22 september 2022

Ik heb 2 katten.

Eentje wil niet naar buiten en eentje is de slet van de buurt.



Als mijn kat overlast bezorgd, hoop ik dat mensen het komen vertellen en dan gaan we het oplossen.

Maar een kattenval? Dan ben je af. #mrfrankvisser — Dear Rosemary (@rosemary_dear) 22 september 2022

#mrfrankvisser gaf aan dat omdat de eigenaren van kater Giovanni een halsband niet zagen zitten, is een uithuisplaatsing dan de oplossing. Waarschijnlijk hadden ze dan toch liever een halsband. Maar Visser koos de meest rigoureuze en wrede afspraak. — Annaïs (@Annaisanne) 23 september 2022

Wat een verschrikkelijk mens die Gerda. Gadverdamme. Mocht Giovanni nog een huisje zoeken met genoeg liefde en prooien, dm me maar. En ik hoop dat sm die Gerda war sympathieker kan maken. #mrfrankvisser — R. (@druppeltje) 23 september 2022

Ik snap dat je last hebt van een kat in je tuin, maar wat is die Gerda een sekreet! Die had ik hoogstpersoonlijk in haar eigen val gepropt #mrfrankvisser — Els (@ElsvanBruggen) 22 september 2022

Rob: “We hebbe nauit die kut kat vajje bedrègd maah zulle hem vange en in Veweggistan ùit de âhtau pleurûh”. Gerda: “Het zijn hele nare mensen” #mrfrankvisser — Vincent G. de Vlugt (@Vincentgdevlugt) 22 september 2022

#mrfrankvisser aan t kijken. Wat een walgelijke mensen die een kat willen verzuipen in de vijver 😱 — Mariska (@MariskaBerky) 22 september 2022

Ik heb nooit gezegd dat die kat dood moet.. Zegt daarvoor nog ik verdrink hem in de vijver als ik hem te pakken krijg 🤔 #Mrfrankvisser pic.twitter.com/ERaHHBpQ55 — Jantien (@Jantien86) 22 september 2022

Zei die enge Gerda dat nou echt…Als het zo blijft dan blijf ik bij wat ik gezegd heb: Geen woorden maar daden…🙀🙀Een regelrechte doodsbedreiging..Wat een vreselijke vrouw. #mrfrankvisser — Marianne R.🌞🐾 (@montflor) 22 september 2022

Ik begrijp niks van deze uitspraak #mrfrankvisser. Een kat uit huis plaatsen is als een kind uit huis plaatsen. Was er nou echt geen andere oplossing. En die Gerda is een slecht mens punt 😬 #karmaisabitch — Shirley Anderson (@shirleyangelnl) 22 september 2022

Is #Mrfrankvisser helemaal van de pot gerukt??

De kat weg doen??



Zoveel andere oplossingen te bedenken om een kat uit de tuin te houden.



Echt.... kutvent ben je.



En ik hoop dat Gerda en Rob allebei een bezemsteel tussen hun spaken krijgen als ze gaan fietsen.



🤬 — Fie McFuckOff (@fiebontekoe) 22 september 2022

#mrfrankvisser Huh waarom komt de optie balkonkat niet voorbij? Of dat afdakje onder het balkon omheinen? Of de ingang van Gerda's bloementuintje versperren? Of de kat paar keer natspuiten? Bizar. — mela (@meladoro378) 22 september 2022

