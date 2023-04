Wolter Kroes geeft een update na ongeluk van zijn zoon: “Herstel gaat lang duren”

“Wat waren we vorige week ontzettend geschrokken met ‘t ongeluk van onze grote vriend. We zijn nu een weekje verder en ik kan jullie vertellen dat het herstel lang gaat duren’, schrijft Wolter bij een Instagram foto van zijn zoon. “Waar hij in het begin totaal onbereikbaar was, kunnen we nu weer normaal met ‘m praten. Zijn lichaam herstelt dus goed van de klap.” Zijn gehoord blijkt niet beschadigd en hij kan zijn gezicht weer beter bewegen.

Angstige nacht

Wolter werd vorige week tijdens de repetities voor praatprogramma HLF8 gebeld door de politie: zoon Thomas was met zijn fiets tegen een scooter gebotst, met zijn hoofd op het asfalt geklapt en met spoed naar het ziekenhuis gebracht, zo vertelde zijn manager aan het ANP. Daar bleek hij een zware hersenschudding te hebben. “We hebben een ontzettend spannende en angstige nacht gehad met veel emoties en verdriet”, liet Wolter toen weten op Instagram.

Strijd van maanden

Inmiddels gaat het dus iets beter met Thomas, maar het zal een strijd worden van maanden, schrijft zijn vader. Thomas ligt momenteel de hele dag in een donkere kamer omdat dat het beste is voor zijn hoofd.

Aan liefdevolle aandacht heeft Thomas geen gebrek, zo lijkt. “...We zijn zo intens dankbaar dat we met ‘m kunnen knuffelen en bij ons hebben en lekker kunnen verwennen. Maar ik denk dat elke vader of moeder dat wel herkent. Je kind is het aller belangrijkste in je leven”,

Bron: ANP