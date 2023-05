Wolter Kroes geeft een update over zijn zoon: “Hij heeft blijvende gehoorschade”

Wolter werd tijdens de repetities voor praatprogramma HLF8 gebeld door de politie dat zijn zoon Thomas met zijn fiets tegen een scooter was gebotst en met zijn hoofd op het asfalt geklapt. In het ziekenhuis bleek hij een zware hersenschudding te hebben. “We hebben een ontzettend spannende en angstige nacht gehad met veel emoties en verdriet”, schreef Wolter de dag erna op Instagram.

Een week later deelde de altijd positieve zanger een update over Thomas: het ging redelijk met hem, maar zijn herstel zou lang gaan duren.

Gehoorschade

Inmiddels is Wolter een stuk optimistischer. “Thomas is weer van alles aan het doen: fietsen, naar school en waterskiën. Maar dat oor werkt niet meer mee. Het rechteroor is nog steeds doof”, vertelt hij aan RTL Boulevard. Of dat goed komt, weet Wolter nog niet. “Het is afwachten.”

Thomas heeft er weinig last van

De zanger laat weten dat de familie er nu nuchter over is. “Vroeger was hij ook al Oost-Indisch doof, die kleine”, grapt hij. “Thomas heeft er zelf heel weinig last van en heeft er geen trauma aan overgehouden. Hij is wel prikkelbaarder. Daar moeten we mee omgaan en hem rust geven.”

‘Thomas is er nog’

Het belangrijkste voor Wolter: Thomas is er nog. “Elke avond knuffel ik met hem en ‘s ochtends krijg ik een zoen van hem. Als hij er niet meer zou zijn, was dat voor mij niet te doen. Dan ben je weg als vader én had ik niet meer opgetreden, denk ik.”

