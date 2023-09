Wolter Kroes heeft een vervelende ontsteking: ‘Ik merkte dat het goed fout zat’

De zanger heeft een zware keelontsteking te pakken.

Last van zijn luchtwegen

“Lieve allemaal, helaas heb ik geen goed nieuws”, begint de zanger zijn bericht. “De afgelopen week had ik ontzettend last van mijn luchtwegen. Veel hoesten en strontverkouden. Gisteravond trad ik op in Heemskerk en merkte ik al dat het zwaar was. In Hoofddorp bij het tweede optreden merkte ik dat ‘t goed fout zat. Gelukkig kon ik ‘t optreden nog afmaken.”

Gezondheid Wolter Kroes

Hoewel de zanger er voor zijn fans graag had willen zijn, laten zijn luchtwegen hem vandaag toch écht in de steek. “Vanmorgen werd ik wakker met een zware keelontsteking. Stem volledig weg”, schrijft de zanger. “Met heel veel spijt en een rotgevoel moest ik in overleg alle optredens annuleren. Gezondheid gaat te allen tijde voor”, sluit hij zijn bericht teleurgesteld af. Het nieuws is extra vervelend voor de zanger, want hij geniet van weinig dingen mèèr dan van zijn vak.

Eerder dit jaar had Wolter Kroes helaas ook al pech. Begin april kreeg zijn zoon, Thomas van 14, een behoorlijk ongeluk. Aan Story vertelt Wolter wat de gevolgen daarvan zijn en die vallen niet mee. Entertainmentjournalist Matthijs Albers praat je bij.

