Woont Raven van Dorst écht op ‘Boerderij van Dorst’?

De interessante combinaties en diens luchtige manier van interviewen zorgt voor spraakmakende televisie waar de boerderij het decor van is. Raven en gasten slapen natuurlijk echt op de boerderij tijdens de opnames. Maar, hoe zit dat daarna?

Op de boerderij tijdens de pandemie

Voor diens succesvolle tv-programma, liep Raven al een tijdje rond met het idee om buiten de stad te gaan wonen en iets meer zelfvoorzienend te gaan leven. Door de pandemie kwam dat idee in een stroomversnelling. De optreden van Ravens rockmetalband Dool werden gecanceld en die kwam thuis te zitten. “Het leek me goed om dat leerproces in te gaan: zelf groenten verbouwen, dingen opknappen, in de weer met geiten en kippen.” In die tijd woonde Raven dus grotendeels op de boerderij.

Raven’s drukke leven

Een woordvoerder van BNNVara legt uit hoe het tegenwoordig zit: “Raven heeft in het eerste seizoen veel tijd op de boerderij doorgebracht en woonde er afwisselend met diens woning in Rotterdam. Nu de samenleving weer open is gegaan, en de concertzalen ook, betekent dat dat Raven weer kan optreden met de band. Die is dus nu minder op de boerderij en weer meer met muziek bezig.”

Extra handjes

Maar hoe zit dat dan met de dieren en de plantjes? Rijdt Raven dan op en neer? Komen die BN’ers dan de geitjes en kippen voeren? “Als die er niet is, worden de zorgen overgenomen door deskundige mensen rond de boerderij (die ons ook al vaak helpen met van alles en nog wat door het jaar heen), zoals de buren die een zorgboerderij runnen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zij komen vaak helpen en houden tijdens afwezigheid een oogje in het zeil.” Dus ook als de boer des huizes er niet is blijft de boerderij van Van Dorst tóch up and running.

Bron: Veronica Superguide