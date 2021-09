Wow, Roxeanne gaat voor groen en deelt kiekje van haar nieuwe kapsel

Ja, je leest het goed. Het resultaat deelt Roxeanne op Instagram.

Enthousiast

De dochter van de in 2004 overleden volkszanger André Hazes deelt een kiekje samen met haar vriend Erik Zwennes. Fans reageren enthousiast op haar nieuwe haarkleur. Ze vinden de groene kleur haar heel mooi staan. “Prachtig”, schrijft één van haar volgers. Een ander reageert met: “Jou staat ook alles.”

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door 𝕯𝖔𝖈𝖍𝖙𝖊𝖗 𝕯𝖗𝖊 ⚡️ (@roxeannehazes) op 27 Sep 2021 om 10:29 PDT

Wisselende reacties

Roxeanne Hazes kwam onlangs nog in nieuws omdat ze heeft besloten haar tournee ondanks de nieuwe maatregelen gewoon door te laten gaan. Ze heeft serieus overwogen om de resterende tourdata voor de zoveelste keer te verzetten. “Maar mijn liefde voor muziek, voor mijn publiek, mijn jongens, de zalen en mijn team is onvoorwaardelijk. Om die reden hebben we besloten om het wel te doen”, liet ze toen weten. Deze post maakte veel reacties los.

