Wow: zó (bizar) veel verdient Max Verstappen per jaar

Een héél dik belegde boterham. Met kaviaar en bladgoud, welteverstaan.

Waarschuwing

Kleine waarschuwing vooraf: we weten niet of je je jaloezie nog in toom kunt houden na dit artikel. Want hoewel Max Verstappen als eerste Nederlandse F1-wereldkampioen natuurlijk echt wel een mooie beloning verdient, zal je hoogstwaarschijnlijk schrikken van het bedrag dat maandelijks op zijn bankrekening verschijnt.

Het jaarsalaris

Nu Max Verstappen wereldkampioen is geworden, zal hij namelijk een bedrag rond de 40 miljoen euro verdienen op jaarbasis. Veertig. Miljoen. Dat is een goede 3,3 miljoen per maand. Een prima 109.589 euro per dag. Wat uitkomt op een keurige 4.566 euro per uur.

Hoeveel Max precies, tot op de komma, zal gaan verdienen als wereldkampioen, valt nog te bezien. Maar naar verwachting ligt zijn salaris rond bovenstaand bedrag.

Hoe komt het bedrag tot stand?

Voor zijn kampioenschap verdiende hij al een royale 25 miljoen dollar (zo'n 22,2 miljoen euro) per jaar en 17 miljoen dollar (15 miljoen euro) aan bonussen. Ook zou hij een extra miljoen dollar krijgen per gewonnen race. Naar verwachting komt er sinds zijn kampioenschap zo'n 7 tot 10 miljoen dollar bovenop dat bedrag.

Mindere bijkomstigheden

Mocht je nu meteen een kartauto hebben besteld om jezelf klaar te stomen voor zo'n F1-carrière, hebben we ook minder nieuws. Bij zo'n loeihoog jaarsalaris komt natuurlijk een heleboel kijken.

Wat dacht je van de dagelijkse trainingen, de druk en de nodige (levens)risico's die bij het F1-racen komen kijken? Daarbij heb je als F1-racer zo'n druk programma dat echt zorgeloos genieten van die miljoenen op de bank er niet echt in zit. Maar een beetje dromen, kan natuurlijk nooit kwaad.

Bron: Autovisie.