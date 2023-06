Yes! De opnames voor de Videoland-serie ‘Máxima’ zijn gestart

En dat is niet zonder reden, want New York is de plek waar Máxima haar Willem-Alexander jaren geleden ontmoette. De Argentijnse werkte toen in the big apple en kwam er de liefde van haar leven tegen.

‘Máxima’ op Videoland

De serie zal in totaal zes delen tellen en is gebaseerd op het boek Moederland: de jonge jaren van Máxima Zorreguieta van schrijfster Marcia Luyten. In de serie is niet alleen de ontmoeting tussen Máxima en Willem-Alexander te zien, maar ook haar verhuizing naar Nederland en de eerste jaren als prinses. Hoewel er nog geen officiële releasedatum bekend is, maakt streamingdienst Videoland wel al bekend dat we er volgend jaar van kunnen genieten.

Argentijnse actrice

Máxima wordt, hoe kan het ook anders, door de Argentijnse actrice Delfina Chaves gespeeld. De twee werden allebei geboren in hoofdstad Buenos Aires, maar om andere gelijkenissen te ontdekken moeten we nog even afwachten. Haar tegenspeler is de Nederlandse Martijn Lakemeier, die in de rol van Willem-Alexander kruipt. De kans is groot dat hij nog niet aanwezig is bij de opnames, want eerst focust Videoland zich op een jonge, werkende Máxima in de Amerikaanse stad.

Ze is een bezige bij, die Máxima, maar naast haar rol als koningin heeft ze ook genoeg tijd voor ontspanning. En die tijd vult ze het liefst met deze hobby’s.

