Yes! ‘De Verhulstjes’ krijgt een vijfde seizoen

Slechts een paar weken geleden was de allerlaatste aflevering van het vierde seizoen te zien.

Voelt niet als werk

De familie Verhulst ontpopte zich de afgelopen jaren tot de meest populaire familie van de Benelux. “We hadden niet verwacht dat de mensen zoveel interesse zouden hebben in ons dagelijkse leven”, vertelt Gert aan RTL Boulevard. “Voor ons is het ook leuk om terug te kijken.”

Volgens de Studio 100-baas is er niks zo mooi als met je kinderen en vrouw een programma maken. “Ik heb ook nooit het gevoel gehad dat we aan het werk waren”, vertelt Gert. Voor Ellen was in het begin wel een beetje wennen. “Het eerste jaar was het wat aanpassen, maar ondertussen ben ik het al een beetje gewend.”

Vijfde seizoen van ‘De Verhulstjes’

En nu komt er dus een vijfde seizoen van De Verhulstjes aan. “Ik mag er nog niks over vertellen, maar we gaan iets heel leuks doen”, vertelt Gert enthousiast. “Ik kijk er heel erg naar uit.” Het is nog niet bekend wanneer de opnames starten en wanneer het nieuwe seizoen precies wordt uitgezonden. Stay tuned…

Bron: RTL Boulevard