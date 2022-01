Yes! Déze actrice keert terug in ‘GTST’

We hebben het over Nina Sanders, gespeeld door actrice Marly van der Velden.

Niet op de castfoto

Kijkers waren bang dat de actrice helemaal niet meer zou terugkeren in de soap, omdat ze niet te zien is op de nieuwste castfoto. Gelukkig is niks minder waar.

Nina vecht voor Bing

In de nieuwe maandtrailer van GTST is Marly namelijk gewoon weer te zien. In de trailer zien we hoe Nina Sanders vecht voor haar man Bing. Bing is namelijk met nieuwkomer Mare naar bed geweest. “Je blijft met je gemanicuurde handjes van mijn man af”, horen we Nina tegen Mare zeggen.

Zwangerschapsverlof

Marly verliet de soap tijdelijk omdat ze met zwangerschapsverlof ging. Afgelopen zomer beviel ze van zoontje Jimi-Jones. Ze had al twee dochtertjes, Sammy-Rose en Jackie-Rey. Haar personage Nina Sanders vertrok naar Indonesië tijdens het verlof van de actrice.

Er staat ons de komende maand nog veel meer spannends te wachten in GTST. Bekijk de maandtrailer hieronder:

