Yes! ‘Een huis vol’ krijgt een speciale kersteditie

Nederland is in de ban van Een huis vol en was onlangs genomineerd voor een Gouden Televizier-Ring. Het programma heeft een miljoen kijkes en ruim driehonderdduizend stream-starts per aflevering.

Kersteditie

Om het succes van het programma te vieren, is er deze kerst een speciale editie. Drie Een huis vol-gezinnen zullen tijdens de feestdagen een heerlijk kerstdiner verzorgen voor mensen die na een moeilijke tijd lekker eten en een warm gezelschap verdienen. Het is nog niet bekend welke gezinnen we precies gaan volgen rond de feestdagen.

Gezinnen

In Een huis vol wordt ieder seizoen een nieuw gezin gevolgd. Afgelopen seizoen volgden kijkers het leven van de families Buddenbruck, Adema, Jelies en Cudogham. De gloednieuwe kersteditie begint op maandag 20 december op NPO 1.

Bron: KRO-NCRV