Yes! Er komt een nieuw seizoen van ‘De Verhulstjes’

Wat een vrolijk filmpje!

Nieuw seizoen

“We hebben heel groot nieuws”, begint de familie Verhulst de video. “We krijgen een nieuw seizoen”, zegt Ellen droogjes, waarna de familie in de lach schiet. “Dat was het nieuws”, vult Gert aan. “Binnenkort een nieuw seizoen van De Verhulstjes.” In het filmpje zien we ook hond Leo. Viervoeter Marcel is onlangs overleden.

Wanneer uitgezonden?

Het is nog niet bekend wanneer het nieuwe seizoen wordt uitgezonden. “Hou de socials in de gaten”, adviseert de familie Verhulst. Het is al wel duidelijk dat de het nieuwe seizoen eerst verschijnt bij de Belgische zender Play4. Videoland heeft nog niet laten weten of het nieuwe seizoen wordt uitgezonden via de streamingdienst. De eerste beelden bekijk je hieronder.

Bron: TikTok