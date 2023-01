Yes! Na Polopos komt er een nieuw seizoen van ‘Het Spaanse Dorp’

Het Spaanse dorp is nog op zoek naar kandidaten.

Over ‘Het Spaanse dorp’

In het populaire programma van RTL4 nemen vier families intrek in een Spaans dorp. Ze moeten in een paar maanden tijd een bedrijf opzetten én gezamenlijk aan hetzelfde huis klussen. Helaas kan er maar één familie kans maken op het verbouwde huis en daarmee een toekomst in Spanje.

Het vorige seizoen speelde zich af in het dorpje Polopos, waar nog maar 60 mensen wonen. Deze keer is een dorp in de buurt van Valencia aan de beurt. De omgeving is schitterend, maar niet bepaald bruisend. Er zijn geen winkels, hotels, loodgieters, aannemers of sportscholen. Inmiddels heeft de laatste bakker de deuren gesloten en de school wordt bedreigd met sluiting door het gebrek aan kinderen. De Nederlandse families krijgen de taak om met een goed plan te komen, zodat ze het dorp nieuw leven in kunnen blazen.

Aanmelden

Het is nog niet bekend wanneer Het Spaanse dorp wordt uitgezonden. Momenteel is het programma druk op zoek naar kandidaten. Wil je jezelf opgeven? Klik dan hier.

Bron: RTL