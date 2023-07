Yolanthe Cabau deelt hartverscheurende beelden van Xess Xava na het overlijden van zijn oma

Yolanthe besluit daarom om een mooie foto van Sylvia te laten afdrukken en is in de fotowinkel getuige van een wel heel ontroerend moment. In haar Instagram Stories deelt ze een filmpje van Xess Xava, waarin te zien is dat hij de foto van zijn oma in zijn handen heeft en deze vervolgens een dikke knuffel geeft.

“Heartbreaking moment”

Yolanthe kan het niet droog houden. ‘Heartbreaking moment’, schrijft ze erbij. ‘We gingen deze foto af laten drukken van oma Syllie. Terwijl ik dingen stond af te ronden met de meneer van de winkel zag ik Xess dit doen…’

Yolanthe deelt hartverscheurende beelden van Xess Xava na overlijden oma Beeld Instagram @yolanthecabau

“Ik mis je nu al zo erg”

De actrice stond eerder op haar Instagram al stil bij het overlijden van haar ex-schoonmoeder. ‘Ik mis je nu al zo erg. En de pijn steekt. Heel erg. Zo veel mooie herinneringen met jou mama Syllie... Zo veel gelachen en meegemaakt samen. Zo veel bijzondere jaren dat je mij vanaf dag één als je dochter beschouwde.’

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Y O L A N T H E C A B A U (@yolanthecabau) op 20 Jul 2023 om 2:22 PDT

