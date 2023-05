Yolanthe Cabau schrijft column over het moederschap: "Heb ook struggles”

In de column zal ze het hebben over ‘de hele mooie, leuke en schattige momenten’, maar ook de ‘wat moeilijkere momenten’ van het moederschap als single moeder met een drukke carrière, vertelt ze in een video die het blad deelde op Instagram.

Geweldig, maar niet zonder struggles

“Want kijk, moeder zijn is het meest geweldige wat er is en ik denk dat de meeste mama’s het wel met mij eens zijn, maar er komt veel meer bij kijken dan alleen maar vreugde en geluk. Je hebt ook momenten dat je het even allemaal niet meer weet, ik althans”, geeft Yolanthe toe. Haar column is een kans om anderen te laten zien dat zij net als alle andere moeders met struggles te maken krijgt, legt ze uit.

Hele situatie

Als voorbeeld noemt ze het commentaar dat ze regelmatig krijgt over het lange haar van Xess, het zoontje dat ze met voormalig profvoetballer Wesley Sneijder heeft. “Mensen vragen zich heel vaak af: waarom knip jij de haren van je kind niet af? Nou dat vind ik eigenlijk wel een mooi onderwerp voor een column, want dat is bij ons thuis een hele situatie.”

Yolanthes column zal iedere maand in het blad en tweewekelijks op de website van Kek mama staan.

