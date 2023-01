Yolanthe Cabau werd door deze Hollywood-acteur uitgenodigd voor een lunch

Yolanthe woont voor haar werk afwisselend in Los Angeles en Amsterdam.

Dwayne ‘The Rock’ Johnson

De actrice vertelt dat tijdens de opnames van de film Pain and gain, waarin ze te zien is als de vriendin van Mark Wahlberg, Dwayne Johnson ineens voor haar trailer stond. Dwayne, beter bekend als The Rock, kun je kennen uit films als The fast and the furious de nieuwe Jumanji-films. “Rond lunchtijd klopte Dwayne aan om te vragen of ik mee ging eten”, pent Yolanthe in haar column.

Megaproductie

Op zo’n filmset gaat het er heel anders aan toe dan in Nederland. Yolanthe was dan ook erg onder de indruk van deze ‘megaproductie’. “De opnames vonden plaats in Miami en Los Angeles. Op beide bestemmingen werd ik van het vliegveld opgehaald door een chauffeur en naar een luxe hotel gebracht”, schrijft de actrice. “Op de set stond een trailer klaar met alles erop en eraan.”

Hollandse nuchterheid

Naar eigen zeggen blijft Yolanthe in dit soort situaties zelf gewoon een nuchtere Hollander. “Op de eerste draaidag kwam ik de set op en stelde ik me voor aan de hele crew, maar er werd me al snel duidelijk gemaakt dat acteurs dat niet deden”, vertelt ze. Toch maakte Yolanthe het rondje af. “We zijn er tenslotte met zijn allen om er wat moois van te maken.”

Die houding viel volgens haar in de smaak bij de productie. “Volgens mij werd het best gewaardeerd door de mensen van het geluid, camera en licht. Dus ik houd het er gewoon lekker in, die Hollandse nuchterheid!”

Bron: Grazia