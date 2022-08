Yolanthe Cabau wil kindje adopteren: “Het leek bijna te gaan gebeuren”

Of ze nou vrijgezel is of niet...

Yolanthe Cabau wil kind adopteren

Daarom wil ze graag een kind adopteren, vertelt ze in de nieuwste Beau Monde. “Ik wil heel graag nog een keer moeder worden; het is altijd mijn droom geweest om een groot gezin te hebben. Ik heb gelukkig nog de tijd... De toekomst zal uitwijzen hoe, wat en wanneer”, zegt ze over haar kinderwens.

Eerdere adoptieplannen

Ze staat open voor adoptie. Sterker nog: ze had al bijna een kind geadopteerd: “Ooit leek het bijna te gaan gebeuren, maar toen liep alles in één keer anders.” Hierbij doelt ze waarschijnlijk op haar scheiding.

Tweede kind met Wesley

In 2018, toen Yolanthe nog samen was met Wesley, vertelde ze aan Grazia op dat moment in het adoptietraject te zitten: “Daar zijn we wel serieus mee bezig. Het is een heel proces waar ik niet heel veel informatie over kan geven. Natuurlijk gaan we ook voor dat eigen kindje. Maar Wes en ik hebben altijd gezegd: wij hebben zo veel liefde te geven en de middelen om een kindje in een moeilijke situatie een warm thuis en een mooie toekomst te bieden”, aldus Yolanthe destijds. Het is er alleen nooit van gekomen. Wesley en Yolanthe gingen in 2019 uit elkaar.

Vrijgezel

Nu wil ze alsnog adopteren, maar dat kan als alleenstaande niet zomaar: “Het is niet echt makkelijk om een kindje te adopteren, en zeker niet als single mom, dus het ligt eraan hoe mijn leven eruit zal zien de komende tijd.”

Bescherming

Yolanthe heeft een groot verantwoordelijkheidsgevoel, waardoor adoptie haar ontzettend mooi lijkt: “Ik wil niet alleen alles doen om mijn eigen kindje te beschermen, maar ik gun alle kinderen bescherming. Dat heb ik altijd al gehad, maar sinds Xess er is nog meer.”

Toen Yolanthe nog samen was met Wesley Sneijder vertelde ze ook al tegen ons over haar wens om te adopteren:

