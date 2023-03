Yolanthe deelt dubbele verjaardagsboodschap: ‘Mijn leven is niet alleen glitter en glamour’

Onder een foto op Instagram, waarop Yolanthe in een extravagant roze pakje en dito knielaarzen te zien is, vertelt ze meer over hoe ze het leven de afgelopen jaren heeft ervaren – als alleenstaande moeder én als voorvechter van de rechten van seksueel misbruikte meisjes. Tijdens haar werk als ambassadrice van stichting Free A Girl werd ze namelijk met de vreselijkste dingen geconfronteerd.

Yolante ‘sterk, maar gekwetst’

‘Vandaag is het mijn verjaardag. […] Ik ga heel eerlijk tegen je zijn. Ik kies ervoor om de foto’s en video’s van mezelf te posten die ik het leukst vind en waarvan ik denk dat ze geluk en plezier uitstralen. Maar mijn werkelijkheid is niet altijd zo’, steekt Yolanthe van wal. Als ze naar zichzelf kijkt, ziet ze een sterke, hardwerkende, positieve alleenstaande moeder die nooit opgeeft. Tegelijkertijd omschrijft ze de vrouw op de foto als ‘een bang en gekwetst kind met twijfels en onzekerheden’. Volgens de actrice is haar leven ‘zoveel meer dan wat je ziet’.

Littekens

De donkere dagen die Yolanthe doormaakt hebben deels te maken met het ouderschap. ‘Ik voed een ontzettend lief ventje in mijn eentje op en dat is het mooiste cadeau dat het leven me heeft gegeven, maar tegelijkertijd is het een enorme verantwoordelijkheid en zijn sommige momenten moeilijk en erg eenzaam.’ Ook de dingen die ze ziet wanneer ze zich inzet voor Free A Girl laten hun littekens achter, schrijft ze. ‘Ik heb zoveel meisjes ontmoet, gesproken en gezien die zijn misbruikt en verkracht. Die afschuwelijke beelden en momenten zullen me altijd bijblijven.’

Dankbaar

Hoewel de post een wat droevig karakter heeft, wil Yolanthe benadrukken dat ze een ‘gezegend, mooi en gezond leven’ leidt. ‘En daar ben ik God elke dag zo dankbaar voor.’ Ze heeft geleerd om alle dingen die ze meemaakt – goed en slecht – te omarmen en is dankbaar voor alles wat ze mag voelen en ervaren. ‘Ik heb mijn beste vriendin in mezelf gevonden. Het kostte me veel ups en downs om haar te vinden en ik laat haar nooit meer gaan. Ik houd van mezelf.’ Da’s nog eens een mooi verjaardagscadeau!

