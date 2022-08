Yolanthe deelt zomerse bikinifoto van haar en haar zussen: “Dierbaarste dat ik heb”

“Een van de grootste geschenken in mijn leven zijn mijn broers en zussen!” schrijft Yolanthe bij de foto. “Ik heb acht zussen en vier broers. We zijn alle dertien geboren op Ibiza.”

Twaalf broers en zussen

Momenteel is Yolanthe ook op Ibiza. De foto die ze deelt is dan ook een lekker zomers kiekje van haar en haar zussen in bikini bij de zee.

Op de foto staan Rebecca, Xelly en Marina. Niet op de foto: Nathalie, Deborah, Kalin, Christian, Xavi, Ada, Lluna, Xavier en Cochise mee.

Gezinsuitbreiding voor Yolanthe

Yolanthe Cabau (37) heeft samen met haar ex Wesley Sneijder zoontje Xess Xava (6). Maar ze heeft altijd al gedroomd van een groot gezin en wil het liefst nog meer kinderen.

Onlangs vertelde ze aan Beau Monde dat ze graag een kindje wil adopteren. “Het is niet echt makkelijk om een kindje te adopteren, en zeker niet als single mom, dus het ligt eraan hoe mijn leven eruit zal zien de komende tijd. Ooit leek het bijna te gaan gebeuren, maar toen liep alles in één keer anders”, zei ze toen, waarschijnlijk doelend op haar scheiding. “Ik heb gelukkig nog de tijd... De toekomst zal uitwijzen hoe, wat en wanneer.”

