Yolanthe en zoontje Xess Xava (7) delen update na de aardbeving in Los Angeles

De aardbevingen in Los Angeles ontstonden in de aanloop naar orkaan Hillary, die op het gebied afkomt.

Schuilen onder tafel

Op beelden is te zien dat Yolanthe lacht, terwijl haar zoontje Xess Xava onder de tafel kruipt tijdens de aardbeving met een kracht van 5,5 op de schaal van Richter. In het Engels zegt hij tegen haar dat ze hetzelfde moet doen en dat het niet grappig is. In de video zegt Yolanthe vervolgens: “Dat was echt een heftige. Twee achter elkaar.”

Update via Instagram

Later deelt ze een update: ‘We zijn helemaal oké, hoor! Ik lach vaak ook als ik een beetje nerveus ben, maar ook om Xess. Hij is hier op school getraind in wat te doen bij een aardbeving. Hij sprong gelijk op en deed wat hij geleerd had. Werkt dus wel, die trainingen. Nu nog even door hurricane Hillary heen deze twee dagen en alles is weer fijn hier in LA.’

De schaal van Richter laat zien hoe zwaar een aardbeving is. In onderstaande video legt geoloog dr. Bernd Andeweg uit waarom dat meestal niet klopt.

