Yolanthe geeft duidelijkheid over haar relatiestatus met Wesley: “Ik hou oprecht van hem”

Yolanthe noemt zichzelf officieel single en is vooral gelukkig met zichzelf. “Zodra ik een serieuze relatie begin, zal ik dat als eerste delen met de wereld.”

Yolanthe over relatie met Wesley

Yolanthe vertelt dat ze ondanks de breuk altijd van Wesley zal houden. “Hij is een heel belangrijk deel van mijn leven, een soulmate met wie ik veel heb gedeeld en met wie ik een nieuw leven heb gecreëerd. Elke ochtend als ik Xess naar school breng, laat ik hem even met zijn vader facetimen, want ik vind het belangrijk dat zij een goede band houden.”

Het is voor haar een prioriteit dat Xess niet de dupe wordt van de scheiding en dat hij zich gelukkig voelt. Dat is hen ook gelukt, vertelt Yolanthe. “Als ik naar Xess kijk, zie ik een vrolijk kind. Hij houdt van z’n vader, ze hebben een mooie band en ­samen maken we er het beste van.”

Samen oud worden

Yolanthe wilde niets liever dan samen met Wesley oud worden toen ze hem eeuwige trouw beloofde. Dat het anders liep, moet ze van zichzelf accepteren. “Als je continu vecht tegen de ­realiteit, ga je nooit gelukkig worden. Soms ­zeggen mensen: ‘Oh, hij heeft een nieuwe ­vriendin, wat vind je daarvan?’ En dan denk ik: het is zíjn ­leven. Als ik zie dat Wesley gelukkig is, ben ik dat ook – ik hou oprecht van hem.”

Ze vervolgt: “Het leven is zo kort, we willen allemaal gelukkig zijn en dat begint bij jezelf. Als je een ander het geluk niet gunt, hoe kun je dan zelf ooit ­gelukkig zijn?”

Bron: Beau Monde