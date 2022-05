Yolanthe over gebroken hart: “Wat kan de liefde pijn doen”

Hoewel haar eigen liefdesleven niet altijd rozengeur en maneschijn was, heeft ze naar eigen zeggen nooit de hoop opgegeven. “Zelfs niet in de minste momenten van de liefde. Ik ben waarschijnlijk een eeuwige romanticus. Ik heb weleens gedacht: fúck, wat kan de liefde pijn doen.”

“Een gebroken hart doet gewoon fucking zeer”

Volgens de actrice speelt leeftijd of de duur van een relatie daarbij geen rol. “Het gaat om de intensiteit van de liefde die je hebt gevoeld. Een gebroken hart doet gewoon fucking zeer. Helaas bestaat er geen medicijn tegen liefdesverdriet, behalve tijd en inner work om het proces zo goed mogelijk door te komen en jezelf beter te leren kennen.”

“Ik ben er niet voor weggerend”

Yolanthe kijkt dan ook niet met spijt terug op haar eerdere relaties. “Ik denk wel dat we allemaal struggle nodig hebben in ons leven om te kunnen groeien. Ook de mensen die ons verdriet doen, zouden we op een bepaalde manier dankbaar kunnen zijn. Want als we er straks niet meer zijn en ergens vanuit het universum terugkijken op het leven, dan waren die karakters ook nodig om te ‘voelen’. In de tijden van mijn gebroken hart koos ik er bewust voor het voor de volle honderd procent te voelen en door die gemene pijn heen te gaan. Ik ben er niet voor weggerend, heb mezelf niet verdoofd met welke middelen dan ook.”

Trots

De actrice geeft toe dat ze zich hierdoor soms heel eenzaam voelde. “Maar tegelijkertijd was het een bijzonder avontuur dat ik met mezelf aanging.” Volgens haar is juist dat een zoektocht naar jezelf. “Misschien gaat het verdriet nooit helemaal weg, maar als je op een punt kunt komen waar je de mooie momenten uit het verleden kunt koesten, mag je trots zijn op jezelf.”

Bron: Grazia