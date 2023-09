Yolanthe was zichzelf kwijt na haar scheiding: “Ik was ontzettend eenzaam”

Yolanthe en Wesley waren acht jaar getrouwd. Ze hebben een zoontje, Xess Xava.

Uitstel van executie

Op de vraag hoe Yolanthe haar scheiding heeft verwerkt, antwoordt ze: “Ik denk dat tijd sowieso veel heelt. Er had zich heel wat afgespeeld en het moment dat je de handdoek in de ring gooit, is dat niet omdat er één keer iets niet lekker loopt of gebeurt. Je realiseert je heel goed dat dit het was. Dat was heel pijnlijk. Sommige mensen gaan dan feesten, drinken of zelfs drugs gebruiken, maar voor mijn gevoel is dat uitstel van executie.”

Eenzaam

Yolanthe koos ervoor om het verdriet volledig aan te gaan. Dat was een proces. “Daarvoor had ik tweeënhalf jaar nodig, ik was mezelf compleet kwijt. Je hoopt natuurlijk samen met iemand oud te worden en als die realiteit ineens anders wordt, is dat flink schakelen.” Ze voelde zich eenzaam en in de steek gelaten.

Diepere pijn

Yolanthe besloot er alles aan te doen om de scheiding te verwerken. Van yoga en EMDR-therapie tot praten met een psycholoog. “Tijdens de therapie besefte ik ook dat ik me als klein meisje door mijn vader zo in de steek gelaten voelde, toen wij als gezin voor hem moesten vluchten. Al het verdriet van vroegere trauma’s kwam naar boven, dus ik ging op zoek naar waar mijn obstakels zitten. Wie ben ik? Wie wil ik zijn? Hoe kom ik van deze pijn af?”

Pijn besparen

Gelukkig kreeg hun zoontje niet veel mee van de scheiding, vertelt Yolanthe. “Xess was drie en is nu zeven, hij heeft geen idee van wat er ooit is gebeurd. Xess heeft al in zes verschillende landen gewoond en hij was vanaf het begin eigenlijk al gewend dat zijn vader veel weg was. Voor een kind uit een normaal gezin zou dit wellicht heel anders voelen als de vader ineens weg is. Die pijn hebben we Xess gelukkig kunnen besparen.”

Laatst vierden Yolanthe, Wesley en Xess Xava samen vakantie op Ibiza. “Ik ben trots op hoe we het doen en ik zorg ook dat Xess nooit een slecht woord hoort of leest over zijn vader. Die is zijn held en daar komt niemand aan.”

Bron: Beaumonde